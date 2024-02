Os acionistas da Global Media nomearam hoje Diogo Queiroz de Andrade, Rui Rodrigues e Vítor Coutinho como novos administradores e a Comissão Executiva vai ser designada "nos próximos dias", disse à Lusa fonte ligada ao processo.

No comunicado, os acionistas da GMG confirmam que, na assembleia-geral extraordinária de hoje, "foi aprovada por unanimidade a nomeação para o atual mandato do Conselho de Administração" e foram nomeados José Pedro Soeiro, Victor Menezes, Vítor Coutinho, Diogo Queiroz de Andrade e Rui Rodrigues, mantendo-se em funções os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho e António Mendes Ferreira, tal como a Lusa tinha noticiado anteriormente.

E cessaram funções os membros do Conselho de Administração que se encontravam demissionários.

"A Comissão Executiva será nomeada atempadamente", adiantam os acionistas no comunicado, sendo que de acordo com fontes ligadas ao processo, contactadas pela Lusa, Vítor Coutinho deverá ser o nome indicado para presidir àquele órgão.

"Os acionistas do GMG depositam no Conselho de Administração, agora recomposto, plena confiança na missão de proteger e elevar o grupo, as suas marcas e os seus profissionais", rematam, na comunicação interna.

Vítor Coutinho foi sacerdote da diocese de Leiria-Fátima e, desde 2006, tem dividido a sua atividade profissional entre a docência universitária e a participação na gestão de empresas e organizações. É professor auxiliar da Universidade Lusíada desde 2023 e tem um doutoramento com especialidade em bioética, feito na Alemanha.

Já Diogo Queiroz de Andrade é jornalista de origem, autor de documentários e livros, bem como investigador e educador e era desde o ano passado diretor de inovação da GMG.

Rui Rodrigues é licenciado em marketing e publicidade e desde 2016 é sócio-gerente da Vip House, empresa de construção de luxo e promoção imobiliária. Foi diretor de publicidade na TSF Porto, entre 1990-1992, diretor comercial da Rádio Comercial, Rádio Cidade, Rádio Nostalgia e Rádio Nacional (1997-1999), passou ainda pela TVI e Media Capital Rádios enquanto diretor comercial, coordenador e administrador comercial (1999-2001), e pela RTC e RTP (2001-2003).

