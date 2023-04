Na convocatória e propostas, publicadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp indicou que irá ser proposta aos acionistas uma lista para a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato relativo ao quadriénio 2023-2026.

Entre os nomes apontados, além da presidente, Paula Amorim, e de Filipe Silva, atual presidente executivo da Galp, estão Maria João Carioca Rodrigues, que renunciou na semana passada ao cargo de CFO (administradora financeira) da Caixa Geral de Depósitos.

Entre os pontos na ordem na AG, os acionistas irão deliberar sobre o dividendo relativo a 2022, sendo que o Conselho de Administração propôs 26 cêntimos que, juntando a igual montante já pago a título de adiantamento em setembro, atinge o total de 52 cêntimos por ação, num montante superior a 425 milhões de euros.

A AG da Galp irá ainda deliberar sobre a eleição de vários outros órgãos, como o Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas e a Comissão de Remunerações.

Serão ainda colocados à apreciação dos acionistas os documentos de prestação de contas de 2022 e realizada a apreciação da gestão no ano passado.

Os detentores de títulos da Galp irão ainda analisar uma alteração nos estatutos e deliberar sobre "a transferência de montantes da rubrica de 'prémio de emissão' nos capitais próprios da Sociedade para a rubrica de 'reservas livres' e sobre a transferência para a rubrica de 'resultados acumulados' do valor das 'reservas livres' e do valor da 'reserva legal' que excede o valor mínimo obrigatório".

Será ainda deliberada uma proposta para "a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias" e a "redução do capital social da Sociedade até 9% do atual capital social por extinção de ações próprias", destacou.

A Galp registou, em 2022, lucros de 881 milhões de euros, quase o dobro do que obteve no ano anterior, de acordo com um comunicado publicado em fevereiro na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor compara com os 457 milhões de euros que a Galp tinha registado em 2021.

ALYN // CSJ

Lusa/Fim