Acidente em navio ao largo de Durban mata brasileiro e fere outros cinco Um tripulante brasileiro morreu e cinco ficaram feridos num acidente a bordo de um navio que está a transportar para o Brasil uma plataforma petrolífera, anunciou o National Sea Rescue Institute (NSRI) da África do Sul. economia Lusa economia/acidente-em-navio-ao-largo-de-durban-mata_5e17170f90778c1bfa20b039





Num comunicado divulgado na quarta-feira, a organização não-governamental diz que recebeu na terça-feira um pedido de ajuda de um navio, situado ao largo da cidade de Durban, após um acidente a bordo ter ferido seis tripulantes brasileiros.

Um dos tripulantes acabou por falecer e o corpo permaneceu a bordo do navio, a pedido do capitão, referiu o NSRI.

Os restantes cinco feridos, um dos quais em estado crítico, foram evacuados de helicóptero para um hospital em Durban. A condição dos pacientes é estável, acrescenta o comunicado.

Segundo fotos divulgadas pelo NSRI, o acidente aconteceu a bordo do navio holandês Boka Vanguard, que transportava o Petrobras 70, uma unidade flutuante de produção, armazenamento e trasfega de crude.

A plataforma petrolífera foi construída nos estaleiros de Qingdao, no norte da China, de onde partiu no início de dezembro. O destino era o campo de Búzios, no Brasil, onde vai ser operada pela petrolífera estatal brasileira Petrobras.

De acordo com a imprensa chinesa, o contrato prevê que a empresa estatal chinesa China Offshore Oil Engineering seja responsável pela construção, transporte e instalação da plataforma.

VYQ // JMC

Lusa/Fim