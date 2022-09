Numa coorganização da Associação ModaLisboa com a Câmara Municipal de Lisboa, o evento vai habitar nesta edição aquele espaço de inovação social da Santa Casa da Misericórdia, em Marvila, indicou à agência Lusa fonte da organização.

No contexto atual global, a organização da 59.ª Lisboa Fashion Week pretende lançar várias questões: "A urgência climática, os sistemas políticos falíveis à luz dos direitos humanos, e sobre uma Indústria de Moda tão global que resiste à transição".

A pensar nestas questões, a 59.ª edição pretende partilhar e debater "uma visão integral da indústria criativa", justificando que "esta perspetiva holística permite um entendimento transcendente, perspetivando a área de ação --- uma comunicação fluida entre Arte, Cultura, Tecnologia, Sustentabilidade e Negócio --- como ecossistema fértil, vivo e pleno".

Inserida nesta perspetiva, a programação será dedicada ao domínio artístico e plural da moda, "com derivações expositivas, performativas, educativas e de pensamento", e "no núcleo, os desfiles e apresentações, porque os 'designers' de moda são inequivocamente vetores de desenvolvimento e inovação nesta marcha do tempo".

Quanto ao tema "Oásis", ressalvam que esta ideia "está muito longe de ser romântica".

"É uma tomada de posição necessária por navegarmos em ondas áridas. Mas, ao mesmo tempo, permite-nos sonhar com a grandeza do que parece pequeno, encarando humanos como sistemas abertos, maiores que a soma das partes, capazes de configurar a igualdade e a inclusão para além de compreensões utópicas", realçou a organização, no mesmo comunicado.

Na 59.ª ModaLisboa, a organização pretende criar "um espaço, físico e metafísico", onde irá, "enquanto coletivo, atravessar o deserto".

A ModaLisboa, projeto multidisciplinar focado na promoção e desenvolvimento na moda de autor nacional, organizada pela Associação ModaLisboa em pareceria com a Câmara Municipal de Lisboa, comemorou trinta anos em abril do ano passado.

A primeira edição aconteceu em abril de 1991 no Teatro São Luiz. Nessa altura, 13 criadores apresentaram coleções para o inverno de 1991/92.

Ao longo destes 30 anos, o evento realizou-se mos mais variados espaços da capital, como o Mercado da Ribeira, o Pátio da Galé ou o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.

