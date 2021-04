O helvético, de 39 anos, optou por não defender o título conquistado no Masters 1.000 de Miami, em 2019, tendo perdido metade dos pontos amealhados então, e o jovem germânico, de 23 anos, garantiu a subida de uma posição na hierarquia, depois da vitória no ATP 250 de Acapulco.

O 'ranking' ATP continua a ser comandado pelo sérvio Novak Djokovic, líder há 314 semanas, e não apresenta mais nenhuma alteração entre os 10 primeiros, mantendo-se o russo Daniil Medvedev na segunda posição e o espanhol Rafael Nadal a completar o pódio.

Entre os jogadores portugueses, o vimaranense João Sousa, de 32 anos, continua a ser o mais bem colocado na hierarquia mundial, ao figurar esta segunda-feira no 107.º posto.

O número um português acedeu à segunda ronda do Masters 1.000 de Miami, após o triunfo ante o australiano Christopher O'Connell, mas não conseguiu evitar a queda de quatro posições no 'ranking' ATP, no qual Pedro Sousa surge agora na 113.ª posição.

Frederico Silva conseguiu segurar o 174.º lugar, enquanto João Domingues desceu um degrau para o 189.º posto e Gonçalo Oliveira manteve-se na 296.ª posição.

Na hierarquia WTA, embora o pódio continue a ser dominado pela australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka e a romena Simona Halep, a canadiana Bianca Andreescu, finalista do Masters 1.000 de Miami, ascendeu três posições e ocupa agora o sexto lugar.

SRYS // RPC

Lusa/Fim