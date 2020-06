"Zé Luís, com uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, esteve ausente dos exercícios de grupo para fazer tratamento e ginásio", informou o clube, no sítio oficial na Internet.

O internacional cabo-verdiano foi titular nos dois últimos jogos do FC Porto, tendo no último desperdiçado uma grande penalidade diante do 'lanterna vermelha' Desportivo das Aves, com a equipa a empatar e a permitir que o Benfica a igualasse no comando da prova.

No treino de hoje, em que os 'dragões' continuaram a preparação para o dérbi de terça-feira, com o Boavista, no Estádio do Dragão (21:15), o treinador Sérgio Conceição não contou também com Marcano, uma vez que o central está a recuperar de uma rotura de ligamentos.

Benfica e FC Porto estão empatados na liderança da I Liga, com 64 pontos, mas, no final da prova, e em caso de empate, os 'dragões' têm vantagem no confronto direto, tendo vencido os dois jogos no campeonato, nos estádios da Luz (2-0) e Dragão (3-2).

Na terça-feira, o FC Porto entra em campo diante do Boavista (oitavo classificado), já depois de o Benfica jogar no Estádio da Luz com o Santa Clara (nono), a partir das 19:15, ambos em jogos da 28.ª jornada.

