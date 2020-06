"O paciente passou a última noite em terapia intensiva, em condições estáveis a nível cardiorrespiratório e metabólico. O quadro neurológico permanece inalterado. O paciente vai continuar sedado e ventilado mecanicamente durante a semana. O prognóstico permanece reservado", informa o comunicado da unidade hospitalar em que o italiano está internado.

Zanardi, de 53 anos, sofreu um grave acidente na sexta-feira, durante uma prova que reuniu atletas paralímpicos, com bicicletas adaptadas, quando perdeu o controlo da sua 'handbike' (bicicleta de mão) e embateu contra um veículo pesado, tendo sido transportado de helicóptero para um hospital de Siena.

O antigo piloto de F1 está internado com um "quadro neurológico sério".

Nascido em Bolonha, em 1966, Zanardi começou a carreira como piloto de karts e competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994 e em 1999, integrando equipas como a Jordan, Lotus, Minardi e Williams.

Sofreu a amputação das duas pernas em consequência do grave acidente sofrido em 2001 no circuito alemão de Lausitzring, numa prova do campeonato norte-americano de Fórmula Indy.

Depois desse acidente, 'Alex', como é conhecido em Itália, não abandonou o desporto e iniciou uma carreira vitoriosa como paraciclista, que o levou a conquistar quatro medalhas de ouro paralímpicas e 12 títulos mundiais.

