A equipa de Jesualdo Ferreira iniciou a goleada com um golo do avançado tunisino Seifeddine Jaziri, aos 25 minutos, e ainda antes do intervalo o médio Zizo, que já alinhou em Portugal no Nacional e Moreirense, ampliou a vantagem, aos 45+1.

Na segunda parte, o Zamalek acentuou a sua supremacia com mais três golos, o primeiro deles aos 47 minutos, por Seifeddine Jaziri, que 'bisou', mas a figura da partida foi mesmo Zizo, que fez um 'hat-trick', ao marcar o quarto e o quinto golos, aos 58 e 69, este último de penálti.

Com este triunfo, a quatro jornadas do fim, o Zamalek está em posição privilegiada para alcançar o título, na liderança, com 72 pontos, seguido do Pyramids, com 65, e do Al Ahly, treinado pelo português Ricardo Soares, com 59 (menos dois jogos).

Em outro jogo de hoje, o Pharco, orientado pelo português Nuno Almeida, foi ao Cairo vencer a equipa do National Bank Egypt por 1-0, graças a um golo do central Ahmed Mody Abdulaziz, aos 38 minutos.

Esta vitória do Pharco permitiu à equipa de Alexandria manter-se no oitavo lugar, com 40 pontos, a um apenas do seu adversário de hoje, o National Bank Egypt, que segue em sétimo, com 41.

