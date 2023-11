De acordo com uma nota publicada pelos vice-campeões nacionais no seu sítio oficial na Internet, o lateral esquerdo foi dado como apto pelo departamento clínico do clube ao fim de quase dois meses de paragem, motivada por uma lesão muscular na coxa esquerda.

Zaidu, de 26 anos, tinha saído ao intervalo da vitória do FC Porto sobre os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), em 19 de setembro, num jogo da primeira ronda da 'Champions', que se realizou em Hamburgo, na Alemanha, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia.

Ao contrário do defesa, Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell, Galeno, Iván Jaime e Gabriel Veron continuam lesionados e de fora dos planos do treinador Sérgio Conceição.

Os 'azuis e brancos' medem forças com o Antuérpia na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, algumas horas depois do duelo entre Shakhtar Donetsk e FC Barcelona, em Hamburgo.

Vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, o FC Porto está no segundo lugar da 'poule', com seis pontos, contra nove dos espanhóis, que seguem na liderança isolada, enquanto os ucranianos ocupam a terceira posição, com três, e o Antuérpia é último, ainda sem pontos.

