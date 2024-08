Na terceira bateria dos 'quartos', Yolanda Hopkins conquistou 8,70 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,40 e 4,30), enquanto a adversária, a australiana Bronte Macaulay, conseguiu 10 pontos (5,00 e 5,00) e avançou para as meias-finais da quarta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series (CS), que classifica para o circuito principal (CT) de 2025 da Liga Mundial de Surf (WSL).

Ainda assim, Yolanda Hopkins igualou o melhor resultado da carreira no CS, que tinha sido alcançado já este ano na etapa de Sydney, subindo do 13.º par o 12.º posto do ranking, no qual apenas as cinco melhores garantem vaga no CT.

No quadro feminino, Portugal contou ainda com a participação de Francisca Veselko (17.ª), Teresa Bonvalot (25.ª) e Mafalda Lopes (41.ª), que ocupam os 19.º, 17.º e 47.º lugares do ranking, respetivamente.

Na prova masculina, os dois surfistas portugueses não conseguiram superar a ronda inaugural, com Frederico Morais e Guilherme Ribeiro a terminarem ambos no 73.º posto, estando no 67.º e 79.º postos do ranking, respetivamente.

O circuito Challenger Series regressa em 29 de setembro, com a etapa da Ericeira, em Portugal, que decorre até 06 de outubro e é a penúltima da temporada, terminando em Saquarema, no Brasil, entre 12 e 20 de outubro.

DN // JP

Lusa/Fim