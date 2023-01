Contratado pelos lisboetas no início desta época, na sua primeira experiência fora de Espanha, Yan Eteki foi aposta regular do treinador Filipe Martins, mas nunca agarrou a titularidade, voltando ao 'país vizinho' após passagens por Sevilha, Almería e Granada.

"Desejava voltar a Espanha. Em Portugal, estava um pouco sozinho. Estou preparado para jogar, talvez me falte ainda um pouco de adaptação, mas estou pronto. A vontade que me transmitiram e a maneira como me falaram do balneário foram coisas que me fizeram decidir em vir para aqui", frisou, na conferência de imprensa de apresentação.

A cedência do centrocampista ao Cartagena prevê uma opção de compra, mas apenas em caso de subida da equipa à Liga espanhola, que ocupa atualmente o 10.ª posto da segunda divisão, com 34 pontos, como explicou o clube do português Pêpê Rodrigues.

O internacional camaronês, com 25 anos, realizou 23 encontros ao serviço do Casa Pia, tendo apontado um golo, frente ao Vitória de Setúbal, em partida da Taça de Portugal, reforçando agora o atual 10.º colocado da segunda divisão espanhola, com 34 pontos.

Esta é a terceira saída do plantel dos 'gansos' no mercado de janeiro, depois do médio Vitó, emprestado ao Estrela da Amadora, da II Liga, e do avançado brasileiro Anderson Cordeiro, que representa agora os turcos do Keçiorengucu, da segunda divisão do país.

Por outro lado, o Casa Pia reforçou-se também com três jogadores: o médio angolano Beni Mukendi (ex-Trofense), o avançado japonês Yuki Soma (emprestado pelo Nagoya Grampus) e o dianteiro brasileiro Felipe Cardoso (recrutado ao Vegalta Sendai, Japão).

