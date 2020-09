A Yamaha redesenhou a WR450F 2021 de cima a baixo. O resultado é a moto de enduro 4 tempos mais leve, ágil e potente de sempre do fabricante japonês. Uma arma poderosa para os trilhos do enduro e não só.

A nova WR450F de 2021 foi completamente redesenhada, e beneficia agora da mesma tecnologia avançada de motor e ciclística já aplicada nas motos de motocross YZ450F de última geração. Esta terceira geração apresenta a mais leve, a mais ágil e potente moto de enduro de 4T de sempre da Yamaha.

A nova WR450F possui um motor mais leve e potente, um quadro

redesenhado com novas características de flexibilidade, configurações de

suspensão atualizadas e muito mais, tornado-se numa moto ainda melhor para

enfrentar os trilhos e outros desafios do offroad.

O quadro é toda uma nova estrutura em alumínio com barras

bilaterais de manobrabilidade mais precisa, juntamente com um pacote de

suspensão líder e novos e excecionais sistemas de travagem, uma arma de enduro com

alta tecnologia que se desloca, vira e trava melhor do que nunca.

Motor mais leve e poderoso

O novo motor com arranque elétrico de 449cc, refrigerado a líquido, de quatro tempos, possui uma nova cabeça de cilindro compacto, com forma de câmara de combustão redesenhada e ângulos de válvula mais íngremes. A caixa sincronizada de cinco velocidades foi aprimorada para garantir mudanças de marchas mais suaves, e um sistema de respirador de cárter mais eficiente foi adotado para diminuir as perdas de bombeamento. Ao todo, o motor mais leve e compacto produz mais potência em toda a gama de rotações para uma potência de tração mais forte e linear.

Recebeu uma nova cabeça do cilindro mais leve e um novo design de pistão, alteraçóes que proporcionam uma taxa de compressão mais alta: de 12,8:1, mais comprimida que na WR450F de 2020 que era de 13,0:1. Para a WR450F de 2021, a forma da porta de admissão também foi revista e os ângulos das válvulas de admissão e de escape foram alterados de 21,5 graus para 14,5 graus para criar uma câmara de combustão mais côncava para uma maior eficiência da combustão e uma potência mais forte em toda a banda de rotações.

A nova cabeça do cilindro está equipada com um grande número de componentes de magnésio que contribuem para uma redução de 310 g de peso, e inclui árvores de cames reposicionadas que se encontram mais próximas entre si, enquanto a distância vertical entre as árvores de cames e a cambota também foi diminuída para proporcionar uma disposição muito mais compacta. A combinação do baixo peso com as dimensões reduzidas permite uma centralização da massa melhorada, ideal para se obter uma sensação mais leve e de maior agilidade do novo modelo em curvas.

Ambos os WR 250 e 450cc de 2021 possuem um ventilador de radiador, um caraterística ideal para perservar o arrefecimento do motor em condições extremas

Atenção especial à centralização de massas

O monociclindrico a 4 tempos da nova WR450F é alimentado por

um sistema de injeção de combustível altamente avançado, já utilizado com

sucesso na YZ450F deste ano. A cabeça do cilindro invertida fornece ar frio e

fresco ao mais recente sistema de injeção de combustível Mikuni, através de uma

entrada reta virada para a frente. Equipado com um corpo do acelerador de 44 mm

e uma bomba elétrica de alta pressão, este sistema de injeção de combustível

fornece a mistura atomizada de combustível e ar à nova e compacta cabeça do

cilindro de alta compressão. Dai resultará uma excelente performance de

funcionamento em todas as velocidades de rotação do motor.

Ao manter todos os componentes principais perto do centro da

máquina, o novo e compacto motor com cabeça do cilindro invertida da WR450F

consegue uma excelente centralização da massa. Equipado com um silenciador

específico para enduro, o tubo de escape envolvente é um exemplo perfeito da

forma como os engenheiros da Yamaha conseguem manter o peso próximo do centro

da moto e obter maior potência e controlo.

Manobrabilidade mais precisa e potência de travagem mais poderosa

Em termos de quadro, a mais recente evolução da estrutura de feixe bilateral de alumínio leve da Yamaha foi redesenhada com novas espessuras de parede e características flex que proporcionam melhor desempenho nas curvas, tração e reação, por forma a dar ao piloto mais confiança para pressionar mais o acelerador em qualquer condição offroad. Outros componentes da ciclística, como os suportes do motor, o grampo triplo superior e eixo dianteiro, bem como a suspensão Kayaba – com 310 mm de curso à frente e 317 mm atrás e aprimoradas características de compressão e expansão – foram elementos trabalhados pelos engenheiros da Yamaha, afim de se reduzir o peso, melhorando o maneabilidade e performance final.

Para além de ser mais rápida, a nova WR450F também trava mais rapidamente, permitindo aos pilotos obter tempo valioso em secções apertadas. Para esse efeito a WR450F de 2021 beneficia de uma pinça de travão dianteira mais rígida que funciona com pistões maiores, agora de 25,4 mm de diâmetro. A área da superfície das pastilhas dos travões foi aumentada em 25% e o disco dianteiro de 270 mm apresenta novo design que proporciona um aumento de 16% da área de contacto sem qualquer aumento de peso.

Para marcar a introdução da moto de enduro mais avançada alguma vez produzida pela Yamaha, a WR450F de terceira geração, com um peso declarado de 119 kg, inclui um novo e dinâmico esquema de cores Icon Blue em comum com todos os modelos de competição todo-o-terreno de 2021 da Yamaha.

Os novos gráficos minimalistas reforçam o novo visual

objetivo e sofisticado da moto, e as placas frontais e laterais têm também o

esquema de cores Icon Blue para proporcionar uma aparência coordenada e

profissional.

Equipamento

O interruptor de modo do motor montado no guiador e o Power Tuner digital da Yamaha oferecem um controlo total quando a superfície e as condições meteorológicas mudam, e os novos instrumentos compactos mostram toda a informação de que precisa para se manter na frente.

Principais destaques:

– Novo motor de 450 cc mais leve e mais potente

– Novo design do pistão e da cabeça do cilindro

– Novo quadro de alumínio mais leve para uma manobrabilidade

de maior precisão

– Sistemas de suspensão líderes da indústria

– Aplicação Yamaha Power Tuner para facilitar a afinação por

smartphone

– Interruptor de mapeamento montado no guiador

– Superior potência de travagem

– Novos instrumentos estreitos

– Radiadores em ângulo de alta eficiência

– Transmissão mais robusta de 5 velocidades com uma vasta

gama de relações

– Nova cor Icon Blue dinâmica

– Motor de arranque elétrico compacto

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor: Monociclíndrico 4T com arrefecimento líquido

Distribuição: 4 válvulas, DOHC

Cilindrada: 450cc

Diâmetro x curso: 97.0 mm x 60.8 mm

Taxa de compressão: 13.0 : 1

Potência máxima – n.d.

Binário máximo – n.b.

Sistema de lubrificação: por cárter húmido

Tipo de embraiagem: multidisco em banho de óleo

Sistema de ignição: TCI

Sistema de arranque; eléctrico

Caixa: 5 velocidades

Transmissão final: por corrente

Alimentação: injeção de combustível

CICLISTICA

Quadro: berço semiduplo

Avanço: 27 graus

Trail: 116 mm

Suspensão dianteira: forquilha telescópica invertida, curso

310 mm

Suspensão traseira: Braço oscilante com amortecedor central,

curso 317 mm

Travão dianteiro: 1 disco Ø270 mm

Travão traseiro: 1 disco Ø245 mm

Pneu dianteiro: 90/90-21 54M

Pneu traseiro: 130/90-18 69M

DIMENSÕES, PESO E CAPACIDADE

Comprimento máximo: 2,175 mm

Largura máxima: 825 mm

Altura máxima: 1,270 mm

Altura do assento: 955 mm

Distância entre eixos: 1,480 mm

Distância mínima ao solo: 320 mm

Peso (incluindo óleo e gasolina): 119 kg

Capacidade Dep. Combustível: 7.9 Litros