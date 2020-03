Yamaha Europa encerra temporariamente A Yamaha tomou a decisão de encerrar temporariamente desporto MotoSport desporto/yamaha-europa-encerra-temporariamente_5e70bc0923994a197a208e52





A Yamaha Motor Europe anunciou ontem ao fim do dia que a produção em duas instalações em Itália e em França foi temporariamente suspensa em resposta à atual pandemia de coronavírus Covid-19.

A produção na fábrica de motores Motori Minarelli em Calderara di Reno, Itália, e na fábrica de montagem MBK Industrie em Saint-Quentin, França, serão interrompidas com efeito imediato. Ambas as instalações permanecerão encerradas até 22 de Março, após o que a situação será revista semanalmente.

A decisão de encerrar temporariamente as duas instalações foi tomada para o bem-estar e a paz de espírito da força de trabalho em Itália e em França, ambos países onde o distanciamento social é um componente fundamental da estratégia do governo para combater a propagação do coronavírus.

A Yamaha Motor Europe está a trabalhar na sequência das diretivas das autoridades em Itália e em França para garantir que os trabalhadores de ambas as instalações não sejam prejudicados financeiramente em consequência dos encerramentos temporários.

“A saúde dos nossos colaboradores e a nossa responsabilidade social são as nossas prioridades nesta fase, e foi por isso que tomámos a decisão de suspender a produção nestas duas instalações face à pandemia de coronavírus em curso”, explicou Eric de Seynes, Presidente, e Executivo Chefe da Yamaha Motor Europe. “Também valorizamos muito as competências e o compromisso de uma força de trabalho que demonstrou uma enorme lealdade à Yamaha, mas que agora enfrenta uma situação sem precedentes fora do local de trabalho. Para a sua tranquilidade, estamos a trabalhar para garantir que nenhum empregado perca financeiramente até agora e para o regresso a uma situação estável, tanto em Itália como em França.”