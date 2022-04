O Lens entrou, praticamente, a vencer, com o golo madrugador do médio polaco Frankowski Przemyslaw, aos quatro minutos, vantagem que seria ampliada, aos 37, pelo avançado Arnaud Kalimuendo.

O Lille ainda conseguiu reduzir à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, pelo médio português Xeka, cujo nome tem sido apontado como potencial reforço do Benfica para a próxima época, após assistência do avançado kosovar Edon Zhegrova, mas ficou em branco na segunda parte e viu esfumarem-se mais três pontos.

Além de Xeka, o Lille iniciou o jogo com mais três internacionais portugueses, os centrais José Fonte e Tiago Djaló, que fizeram dupla no eixo da defesa, e o médio Renato Sanches.

No outro jogo de hoje da 32.ª jornada, o Saint-Étienne recebeu e derrotou o Brest por 2-1, mas teve de dar a volta ao marcador, visto que o seu adversário marcou logo aos oito minutos, pelo avançado Franck Honorat.

O Saint-Étienne deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, graças a um 'bis' do médio Madhi Câmara, aos 24 e 39 minutos.

Com esta derrota, o Lille segue em oitavo lugar, com 48 pontos (32 jogos), o Lens é sétimo, com 50 (32), numa tabela liderada pelo Paris Saint-Germain, com 71 (31), seguido do Marselha, com 59 (31), do Rennes, com 56 (32) e do Mónaco, com 53 (32), enquanto o Saint-Etienne é 17.º, com 30 (32), e o Brest é 12.º, com 39 (32).

O jogo da jornada oporá no domingo o líder Paris Saint-Germain ao Marselha, segundo classificado, no Parque dos Príncipes.

JEC // PFO

Lusa/Fim