"Hoje falei sobre isso com a equipa técnica e os jogadores e penso que podemos estar orgulhosos, porque não foi uma situação fácil. Demos tudo. Penso que fizemos um bom trabalho, embora este ano não tenhamos atingido os nossos objetivos", disse em conferência de imprensa, antes do último jogo do campeonato frente ao Sevilha.

O FC Barcelona confirmou na sexta-feira a saída do ex-jogador do comando técnico da equipa no final da temporada.

"O presidente [Joan Laporta] explicou-me as razões que o levam a pensar que o clube precisa de uma mudança de direção, de treinador, e eu só posso aceitá-lo e respeitá-lo, porque é ele que toma todas as decisões. Demos um aperto de mão, um abraço e desejámos felicidades um ao outro", afirmou.

O antigo jogador da 'cantera' do 'Barça', clube em que ganhou tudo enquanto futebolista, tinha assumido o cargo de treinador em novembro de 2021 e já como técnico venceu uma Liga espanhola e uma Supertaça.

Esta época, a equipa não conquistou qualquer troféu, termina a Liga espanhola em segundo, atrás do rival Real Madrid, foi eliminada nos quartos de final da Taça do Rei, perdeu a Supertaça também para os 'merengues' e foi afastada nos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo Paris Saint-Germain.

AJO (RPM) // AJO

Lusa/fim