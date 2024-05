Schauffele, campeão olímpico em Tóquio2020, completou a segunda volta ao campo do Valhalla Golf Club, em Louisville, em 68 pancadas, três abaixo do par, totalizando 130 (-12 par) nas duas primeiras rondas, menos uma do que Collin Morikawa e menos duas do que Sahith Theegala, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Apesar dos contratempos na sexta-feira, o líder do ranking mundial Scottie Scheffler, que foi detido, por ter tentado passar uma barreira policial, colocada após um acidente, a caminho do campo, cumpriu a segunda volta em 66 pancadas e segue no grupo dos quartos classificados, com outros dois norte-americanos e com o belga Thomas Detry, todos com 133 golpes (-9 par).

Já o californiano Tiger Woods falhou o 'cut', quedando-se pelas duas primeiras rondas do PGA Championship, no qual cometeu dois triplos 'bogeys' [três pancadas acima do par], algo que nunca tinha feito uma vez sequer em 1.441 buracos disputados neste 'major'.

Aos 48 anos, Woods, vencedor de 15 'majors', deixou o torneio entre os 134.º posicionados, com um agregado de 149 golpes (sete acima do par), após encerrar a segunda ronda com 77 pancadas (seis acima).

O percurso do Valhalla Golf Club,em Louisville, no Kentucky, é um percurso exigente, com 6.464 metros, que já acolheu por três vezes o PGA Championship, tendo, também, sido palco da Ryder Cup que os Estados Unidos venceram em 2008.

JP // JP

Lusa/Fim