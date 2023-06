Na terceira e penúltima volta ao percurso, Clark entregou um cartão com 69 pancadas (uma abaixo do par), que lhe permitiu igualar Fowler, que fez 70 'shots', assegurando o terceiro dia seguido na liderança.

Os dois líderes, que têm um agregado de 200 pancadas (10 abaixo do par), estão assim mais perto de vencer pela primeira vez um 'major' do golfe.

A última volta ao Los Angeles Country Club promete ser emocionante, uma vez que o norte-irlandês Rory McIlroy está a apenas uma pancada e o norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial, a três.

O número dois mundial, o espanhol Jon Rahm, continua muito longe da liderança e está no grupo dos golfistas colocados no 38.º lugar, com um total de 212 pancadas (duas acima do par).

