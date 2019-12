WTCR: Norbert Michelisz campeão. Kristoffersson vence última corrida do ano Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) sucede a Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) como campeão da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA. O húngaro, que entrou com 10 pontos de vantagem para Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) na última corrida do ano, beneficiou dos problemas de motor do Civic para desporto AutoSport desporto/wtcr-norbert-michelisz-campeao-kristoffersson_5df63e4611db0d799fadf355





Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) sucede a Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) como campeão da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA. O húngaro, que entrou com 10 pontos de vantagem para Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) na última corrida do ano, beneficiou dos problemas de motor do Civic para se sagrar campeão.

No campeonato de equipas a Cyan Racing Lynk & Co levou o título para casa. Equipa esta que foi constituída por Yvan Muller e Thed Bjork nos Lynk & Co 03 TCR.

Para o arranque da última corrida do ano, Norbert Michelisz saída da pole position, com o seu rival pelo título, Esteban Guerrieri, a sair da segunda posição. No arranque, foi Esteban Guerrieri quem saltou para a liderança, com Mikel Azcona (Cupra TCR) a conseguir ficar no segundo lugar e Michelisz a cair para quarto, com Johan Kristoffersson (Volkswagen Golf GTI TCR) a chegar ao último lugar do pódio.

Mas, logo na segunda volta o Safety-Car entrou em pista, devido ao carro de Augusto Farfus (Hyundai i30N TCR) estar na gravilha.

Tiago Monteiro, na altura do Safety-Car estava na oitava posição. O português tinha arrancado da 16º posição da grelha.

Duas voltas depois, a corrida era reiniciada. Michelisz começava logo por atacar Kristoffersson pela terceira posição, pois com a liderança de Guerrieri, a vantagem era do homem da Honda, por dois pontos apenas.

Mas, a liderança não durou muito, pois mais à frente, na mesma volta, Azcona passou para a liderança, deixando Guerrieri em segundo, colocando Michelisz outra vez em vantagem no campeonato, desta vez com três pontos de diferença.

A batalha entre os quatro primeiros continuou. Entre vários toques, como é habitual nas corridas de turismo, formaram-se dois grupos. Azcona e Kristoffersson na frente e Guerrieri e Michelisz atrás.

Mas, na volta seis, Guerrieri falou no rádio que o seu carro estava a perder potência, o que deu vantagem na reta seguinte a Michelisz, que passou sem dificuldades pelo argentino, que começou a cair várias posições.

Na volta oito, o Safety-Car voltou a entrar, devido ao carro de Gordon Sheddon (Audi RS3 LMS) estar na gravilha.

Guerrieri veio às boxes, mas não conseguiu resolver grande coisa no seu carro e viu a luta pelo campeonato ir ‘por água abaixo’. Nesta altura, Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) já se encontrava na sétima posição da geral.

Duas voltas depois o Safety-Car voltou a sair de pista e com o campeonato já quase resolvido, a luta pela vitória na última corrida do ano ficou ao rubro. Mikel Azcona, Johan Kristoffersson e Kevin Ceccon (Alfa Romeo TCR) eram os pilotos na luta.

A batalha foi intensa e acabou por sorrir ao piloto do Volkswagen, Kristoffersson, com Azcona a arrecadar o segundo lugar e Ceccon a completar o pódio. Norbert Michelisz terminou na quinta posição final, garantindo o título de pilotos do WTCR em 2019. Tiago Monteiro cortou a meta em oitavo lugar.

