“Precisamos de ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas, e tomar decisões rápidas, sobre como evitar os problemas com que nos poderemos deparar na próxima semana. Embora muita gente diga, “vamos para ao Rally do Ártico ou Canadá, ou mais para norte, na realidade, o trabalho por trás disso é enorme, e o simples facto de encontrar os patrocinadores necessários, financiamento, infraestrutura para sediar uma prova do WRC não é uma tarefa simples.

Se o aquecimento global é um fator que contribui para podermos estar a perder um rali de inverno, então nós, como desporto, devemos tentar o nosso melhor para reduzir nosso impacto sobre o meio ambiente – algo em que todos nós já estamos envolvidos. Mas também precisamos lembrar que não é apenas o automobilismo que contribui para qualquer coisa específica – o problema é muito mais amplo do que apenas o nosso desporto. De qualquer forma, todos temos que trabalhar para garantir que não percamos o que é uma imagem icónica e um cenário conhecido dentro do desporto”.

Martin Holmes