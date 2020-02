WRC: Subaru disse não! O ‘leak’ saiu, o mundo dos ralis entrou em sobressalto, as redes sociais ligadas ao WRC ‘explodiram’, mas quando o assunto chegou a quem de direito, a administração da Subaru, o balão rebentou! Cantar de galo quase nunca dá bom resultado, e pelos vistos o que parecia um filme lindo, e uma ‘sequela’ daquelas que desporto AutoSport desporto/wrc-subaru-disse-nao_5e56b6d9d617441277b58891





O ‘leak’ saiu, o mundo dos ralis entrou em sobressalto, as redes sociais ligadas ao WRC ‘explodiram’, mas quando o assunto chegou a quem de direito, a administração da Subaru, o balão rebentou! Cantar de galo quase nunca dá bom resultado, e pelos vistos o que parecia um filme lindo, e uma ‘sequela’ daquelas que têm potencial para ser verdadeiramente boas, acabou em nada, porque quem manda, decidiu que o assunto não avançaria nem mais um milímetro… Pelo menos para já!

O possível regresso da Subaru ao WRC em 2022 foi um sonho para muitos, que se entusiasmaram com a ideia, nós incluídos, mas a administração da Subaru não parece ter gostado muito que o assunto tive ganho as proporções que tomou sem que, sequer, os estudos de viabilidade estivessem feitos e apresentados à administração da Subaru Corporation (foi Fuji Heavy Industries, Ltd. Até 2017). Resultado: colocou-os em ‘espera’ até uma eventual próxima oportunidade. Em resumo, não vai haver sequer uma ordem para se estudar a viabilidade da criação duma equipa oficial Subaru nos ralis. Portanto, um balde de água fria, não vai haver Subaru a curto prazo no WRC.

Portanto, a Hyundai, M-Sport-Ford e Toyota continuam a ser as únicas três equipas/marcas que podem participar no WRC 2022, no que se espera ser a mudança dos carros atuais para os híbridos e mesmo assim Tommi Makinen e a Toyota já vieram avisar que o ‘timeline’ para a construção de um carro para correr em 2022 já está atrasado e ainda nem sequer temos regras definidas. Não há Subaru e não há também muito tempo para apanhar o comboio, que como se sabe não para duas vezes na mesma paragem…