O facto da época de 2020 estar a ser afetada pode ter um efeito que já poucos esperavam, mas nesta altura é um cenário que está em cima da mesa e é perfeitamente possível. Já se sabia que Tommi Makinen gostava que Sébastien Ogier ficasse pelo menos mais um ano, mas o finlandês pode acabar por satisfazer o seu desejo, por causa da Covid-19. Sébastien Ogier está a considerar a possibilidade de permanecer no WRC em 2021 devido ao facto de a época 2020 estar a ser truncada pela pandemia de coronavírus.

Há muito que Ogier já tinha deixado claro que 2020 seria o seu último ano e apesar de ter saído abruptamente da Citroën, nunca pretendeu ficar em 2021. Mas isso agora pode mudar: “Claro que nunca esperei ter um ano assim para terminar a minha carreira. Vamos ver o que vai acontecer este ano, mas se a época vai ser cortada para metade, ou o que quer que seja, com certeza que posso considerar fazer mais um ano” disse Ogier ao Dirtfish. Tommi Mäkinen continua convencido que pode convencer Ogie: “Tenho a sensação de que somos capazes de lhe dar um carro suficientemente bom para o manter a ganhar, mantê-lo motivado e depois talvez ele decida [ficar]”. Vamos ver, se calhar ainda pode fazer história no Rali de Portugal de 2021, pois está empatado com Markku Alén no número de vitórias, cinco, desde 2017. O problema é que ninguém repete o triunfo no Rali de Portugal desde 2015, todas as edições que se realizaram no Norte.