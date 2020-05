Não há muito que Sébastien Ogier ainda não tenha feito na sua carreira no WRC, mas por acaso pilotar um carros de ralis do Grupo B é uma delas e continua no topo da sua lista. E qual é o carro que o seis vezes Campeão do Mundo de Ralis gostava de pilotar? O Audi Quattro, que levou o fabricante alemão ao título mundial dos construtores em 1982 e 1984, nada mais nada menos que o carro que revolucionou o Mundial de Ralis. À medida que na era dos Grupos B os carros se foram tornando cada vez mais potentes e espetaculares, a Audi introduziu em primeiro lugar o seu Sport Quattro e, de seguida, o ‘monstro’ cheio de asas, o E2 em 1985, cujo motor debitava mais de 500 cv: “Vi recentemente Mads (Østberg) que conduziu um Audi Quattro Grupo B e penso que isso é algo que também tenho que fazer um dia. Já tive muitas vezes ofertas para o fazer, mas até agora sempre recusei, e sempre me concentrei no presente, mas chegará um momento em que a minha agenda deverá ser um pouco mais descontraída e depois disso tentarei ter esta experiência do passado. Talvez o Peugeot 205 Turbo 16 também possa ser especial, se eu também tiver a oportunidade”, disse Ogier, que desconfia ir gostar do estilo diferente de condução de uma máquina do Grupo B em comparação com os atuais World Rally Cars: “São tão diferentes dos carros que conduzimos agora. Obviamente o que temos agora é o carro de ralis mais rápido alguma vez produzido, mas nessa altura já havia carros potências enormes, mas tudo o resto tornava-os muito mais difíceis de manejar, creio eu. Os travões, as suspensões, os pneus, não estavam definitivamente adaptados à potência que tinham, por isso, não sei, só posso tentar sentir e imaginar o desafio que era pilotar esses carros”, disse o francês, que escolheu o Rali de Monte-Carlo, prova que já ganhou sete vezes, como o seu evento preferido do WRC: “Foi o ralis que me deu a paixão por este desporto. Felizmente para mim, consegui ganhá-lo muitas vezes. Digo muitas vezes que é a prova que me dá mais satisfação no ano, e se eu tivesse ganho apenas uma vez, escolheria sempre essa”, disse.