O Rali Safari foi cancelado, adiando assim o retorno do Campeonato Mundial de Ralis (FIA WRC) a África. A decisão foi tomada pelo governo queniano, a FIA e o Promotor do WRC, devido à pandemia coronavírus (COVID-19).

A secretária do desporto, cultura e património do Quénia, Amina Mohamed, disse: “Estamos muito agradecidos ao Safari Rally, ao Presidente Uhuru Kenyatta, pelo seu apoio incondicional em tomar os passos certos. Também queremos agradecer ao Presidente da FIA, Jean Todt e ao Promotor do WRC, Oliver Ciesla, pelo seu apoio no regresso do Rally Safari ao WRC.”

O CEO do Rali Safari, Phineas Kimathi, também falou, dizendo que: “Adiar o evento não foi uma decisão simples, mas, vamos continuar a preparar o evento de 2021. Já concluímos o plano de segurança do evento e os regulamentos complementares”

A próxima ronda do WRC está marcada para agosto, no Rali da Finlândia.