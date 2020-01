WRC, Rali Monte Carlo, PE9: Três primeiros mais juntos Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a primeira especial de hoje do Rali de Monte Carlo e com isso diminuíram um pouco a margem para os dois Toyota à sua frente, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a terminarem a especial apenas a 0.8s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a desporto AutoSport desporto/wrc-rali-monte-carlo-pe9-tres-primeiros-mais-_5e2c09633555ec12713c0c74





Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a primeira especial de hoje do Rali de Monte Carlo e com isso diminuíram um pouco a margem para os dois Toyota à sua frente, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a terminarem a especial apenas a 0.8s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a cederem apenas 2.4s, o que significa que na geral os três primeiros estão agora separados por apenas 5.6s, com Ogier a ter agora 2.8s de avanço para o seu novo colega de equipa.

Quarto tempo na especial para Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), apesar de uma ligeira saída. Perderam 14.9s para Neuville e ficaram agora um pouco mais longe do top 3.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) foram quintos na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) com Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) um pouco mais atrás. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) tiveram uma saída, bateram de frente, ficaram com as entradas de ar cheias e neve e com isso tiveram que parar para limpar a neve já que o motor iria certamente aquecer. Com isso perderam 3m42.4s. Ainda assim mantiveram a sétima posição.

