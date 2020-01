WRC, Rali Monte Carlo, PE5: Elfyn Evans aumenta vantagem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram mais uma especial no Rali de Monte Carlo. A dupla britânica concluiu a quinta especial com um tempo de 13:00.7s, sendo mais rápidos do que os seus colegas de equipa, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), por 4.2s. Terceiro tempo mais rápido para a dupla da Hyundai, Thierry desporto AutoSport desporto/wrc-rali-monte-carlo-pe5-elfyn-evans-aumenta-_5e2acdbd979f2f128dda8c32





Terceiro tempo mais rápido para a dupla da Hyundai, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que ficou a 5.5s de Evans e Martin.

Na geral, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) continuam na liderança, agora com 8.9s de vantagem para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC). Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ganharam tempo à dupla belga da Hyundai e encontram-se a apenas a 0.8s de Neuville e Gilsoul. Ogier e Ingrassia estão a 9.7s de Evans e Martin.

