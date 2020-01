WRC, Rali Monte Carlo, PE3: Elfyn Evans passa para segundo Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram o primeiro troço de hoje, 2.1s na frente de Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC). Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) foram terceiros a 5.2s, enquanto Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) tiveram uma pequena ‘crise’ que os desporto AutoSport desporto/wrc-rali-monte-carlo-pe3-elfyn-evans-passa_5e2aaa27ec64cc12b3825630





Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram o primeiro troço de hoje, 2.1s na frente de Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC). Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) foram terceiros a 5.2s, enquanto Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) tiveram uma pequena ‘crise’ que os levou a perder alguns segundos.

Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) deram sequência ao seu rali azarado – e ao da M-Sport – ao sair de estrada.

Desta forma, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são agora os novos segundo classificados, reduzindo a diferença para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) em 20 segundos.

O galês dista agora 5.4s do belga.

Para o terceiro lugar caíram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), com a dupla francesa a dar um ligeiro toque revelando que depois disso foi difícil manter-se confiante. Pederam 8.4s e caíram para o terceiro lugar.

Também Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) caíram uma posição na geral, mas no caso do estónio nada de especial sucedeu, queixando-se apenas das condições do troço, que são iguais para todos.

