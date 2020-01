WRC, Rali Monte Carlo, PE15: Thierry Neuville perto da vitória Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) vão para a derradeira especial do Rali de Monte Carlo com 11.1s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terceiros, a 12.6. Depois de ter desferido um forte ataque, Neuville está agora muito perto de se estrear a vencer desporto AutoSport desporto/wrc-rali-monte-carlo-pe15-thierry-neuville_5e2d6cb7c935e51293967be4





Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) vão para a derradeira especial do Rali de Monte Carlo com 11.1s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terceiros, a 12.6. Depois de ter desferido um forte ataque, Neuville está agora muito perto de se estrear a vencer o Rali de Monte Carlo.

Sébastian Ogier confessou não estar a sentir confiança no carro para atacar, e Evans, cedeu neste troço 7.1s para Neuville, 5.7s para Ogier e agora até tem o segundo lugar em risco, já que o seu companheiro de equipa está apenas a 1.5s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) aumentaram a diferença para Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), já que a dupla do Hyundai está com problemas de pneus e nos travões traseiros, pelo que o francês perdeu 55.4 segundos só nesta especial e caiu mesmo para trás de

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que agora são agora quintos da geral.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI