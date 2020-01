WRC, Rali Monte Carlo, PE14: Thierry Neuville é o novo líder Bastaram as duas especiais da manhã de hoje do Rali de Monte Carlo para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) converterem um atraso de 6.4s num avanço de 4.0s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram segundos nesta especial a 5.4s, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terceiros, a 6.5s. Um desporto AutoSport desporto/wrc-rali-monte-carlo-pe14-thierry-neuville-e-_5e2d5402b34dee12adafb5e3





Bastaram as duas especiais da manhã de hoje do Rali de Monte Carlo para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) converterem um atraso de 6.4s num avanço de 4.0s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram segundos nesta especial a 5.4s, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terceiros, a 6.5s.



Um forte ataque dos homens da Hyundai que estão agora numa excelente posição para quebrar um longo reinado de seis vitórias seguidas em Monte Carlo por parte de Ogier. Se Evans, a 4.0s de Neuville, ainda está na luta, em condições normais, Ogier, agora a 11.2s de Neuville, já terá atirado a ‘toalha’ ao chão’



Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) passaram para a frente de Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), já que a dupla do Hyundai destruiu por completo os pneus e cometeu um erro num gancho, perdendo 42.0s na especial e com isso ficou agora a 16.7s de Lappi. O caçador,passou agora a ser a ‘presa’ nos dois restantes troços.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI