Há o Nissan Leaf e agora também o Ford Fiesta WRC ‘Leafs’. A M-Sport Ford World Rally Team teve um arranque de WRC 2020 muito difícil, com o motor dos três carros da equipa a aobreaquecer devido a folhas (ndr, leafs em inglês) que ficaram presas na grelha e impediram o necessário fluxo de ar para o radiador. Os três Fiestas perderam tempo, Esapekka Lappi foi quem perdeu menos, ainda assim terminou os dois troços a um minuto da frente.

Para piorar a questão Teemu Suninen foi forçado a abandonar com uma falha de transmissão e Gus Greensmith perdeu mais de um minuto com um problema no turbo a que juntou já esta manhã uma saída de estrada.

Para Richard Millener, Director da Equipa: “Este não é definitivamente o começo que queríamos. Todos falam em precisar de um pouco de sorte num evento como este e definitivamente ainda não tivemos isso até aqui. Não me lembro da última vez que tivemos um problema com um turbo, e parece que Teemu também foi bastante infeliz. Precisamos encontrar uma solução para os problemas de sobre aquecimento que sofremos durante a fase de abertura da prova, mas os engenheiros têm trabalhado nisso e esperamos que não seja um problema muito grande durante o restante do evento. Esapekka ainda está apenas a um minuto da liderança e, embora isso possa parecer muito, acho que todos sabemos que tudo ainda pode acontecer”, disse.