Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 WRC) venceram a quinta especial do Rali do México. A dupla fez um tempo de 9:01.2s, sendo mais rápidos do que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que conseguiram ultrapassar os problemas da quarta especial, para ficaram a 1.5s dos companheiros de equipa. Os terceiros mais rápidos foram





Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 WRC) venceram a quinta especial do Rali do México. A dupla fez um tempo de 9:01.2s, sendo mais rápidos do que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que conseguiram ultrapassar os problemas da quarta especial, para ficaram a 1.5s dos companheiros de equipa.

Os terceiros mais rápidos foram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que gastaram mais 3.6s do que a dupla da Hyundai.

Quarto tempo mais rápido para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que gastaram mais 5.2s do que o Hyundai de Sordo/del Barrio, enquanto Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) perderam cerca de 5s para o tempo mais rápido e ficaram com a quinta posição na especial.

Na geral, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) aumentaram a vantagem, que se encontra agora em 7.3s, para Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC). Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) perdeu mais tempo, estando agora a 12.4s da liderança, mostrando-se um pouco frustrado nas suas declarações no final da especial.

Quarta posição à geral para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) que estão a 15.9s da liderança e a 3.5s da terceiro lugar de Neuville/Gilsoul. Quinto lugar à geral para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que retiraram 0.4s a Lappi e agora estão a 4.5s da quinta posição à geral.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) mantêm a sexta posição à geral, enquanto Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) sobe ao sétimo posto por troca com Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC). A dupla da estónia está a 1.5s da sexta posição e a 32.9s da liderança.

