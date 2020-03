WRC, Rali do México, SS14: Sébastien Ogier mais líder. Ott Tänak ataca Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a especial 14 do Rali do México. Desta vez a dupla da Hyundai não abriu a estrada, deixando essa função para Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC). Assim, a dupla belga partiu depois de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), mas na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai desporto AutoSport desporto/wrc-rali-do-mexico-ss14-sebastien-ogier-mais-_5e6d703995e8c8194512b6be





Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a especial 14 do Rali do México. Desta vez a dupla da Hyundai não abriu a estrada, deixando essa função para Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC).

Assim, a dupla belga partiu depois de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), mas na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC). Com a luta entre a dupla da Toyota e Tanak/Jarveoja pela terceira posição, este atraso na ordem de partida pode ter sido ordens de equipa…

Os segundos mais rápidos na especial foram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que gastaram mais 2.9s que Neuville/Gilsoul, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) com o terceiro crono mais rápido, a 3.5s dos vencedores.

Com o quarto tempo mais rápido ficaram Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) com o mesmo tempo de 10:47.7s. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram os sextos mais rápidos.

Infelizmente, o Rali do México não está a correr bem para a M-Sport Ford. Depois do incêndio que destruiu o carro de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) ficaram logo no início da especial 14 do Rali do México, com um problema técnico.

Após a paragem, de cerca de 10 minutos, Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) retomaram e finalizaram a especial, com quase 11 minutos de desvantagem.

Na geral, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) continua a ganhar tempo, agora estando com uma vantagem de 27.6s. Mas, atrás a luta parece começar a aquecer.

A segunda posição é de Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC). Nesta especial o finlandês foi o quarto mais rápido, perdendo cerca de 4s para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC).

A dupla estónia beneficiou da posição na estrada de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) para fugir de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na quarta posição. Tanak/Jarveoja ganharam 5.3s a Evans/Martin e colocaram a diferença em 6.7s. Tanak/Jarveoja também encurtaram a desvantagem para Suninen/Lehtinen. A diferença encontra-se agora em 13.4s.

Na quinta posição da geral estão Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) que perderam tempo para os colegas de equipa, Evans/Martin.

Tempos online – CLIQUE AQUI