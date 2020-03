WRC, Rali do México, PE7: Ford Fiesta WRC de Esapekka Lappi ardeu Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) recuperaram 1.5s a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) neste troço, que foi ganho por Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), numa especial que fica marcada pelo facto do Ford Fiesta WRC de Esapekka Lappi/Janne Ferm ter sido completamente consumido pelas chamas. Depois dos problemas de manhã, quando desporto AutoSport desporto/wrc-rali-do-mexico-pe7-ford-fiesta-wrc-de_5e6c1ecbb0d677194c9cc03e





Depois dos problemas de manhã, quando teve de parar para recolocar um tubo do radiador que se soltou, na primeira especial da tarde, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) ficaram pelo caminho com problemas de motor. Pararam, abriram o capot e por ali ficaram .

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) apostou numa escolha diferente de pneus e apesar de ter perdido mais tempo nesta especial, espera que no final do dia tenha valido a pena. Para já perdeu 11.1s para Tanak, que venceu a especial, mas espera ter pneus ‘bons’ quando os adversários estiverem nas ‘lonas’…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) perderam mais 15.4s e com isso já estão a 32.4s da frente. Abrir a estrada é muito mau nesta prova.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) é sexton na frente de Ott Tanak e Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC)

