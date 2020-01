WRC, Rali de Monte Carlo: Sébastien Ogier liderou Shakedown Afinal, os registos da primeira passagem pelo shakedown acabaram por prevalecer. Ao contrário do que é habitual, em que a cada passagem as condições melhoram e os concorrentes diminuem os seus tempos, desta feita, o registo feito por Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) de 1:57.1 acabou por ser o melhor do Shakedown, o mesmo sucedendo desporto AutoSport desporto/wrc-rali-de-monte-carlo-sebastien-ogier_5e28890a979f2f128dd9b76b





Afinal, os registos da primeira passagem pelo shakedown acabaram por prevalecer. Ao contrário do que é habitual, em que a cada passagem as condições melhoram e os concorrentes diminuem os seus tempos, desta feita, o registo feito por Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) de 1:57.1 acabou por ser o melhor do Shakedown, o mesmo sucedendo com o segundo melhor tempo, obtido por Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) que foi 1:57.2.

Nos casos a seguir, os pilotos melhoraram os seus tempos, mas não alteraram a sua posição face à primeira passagem, pelo que Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) foi terceiro na frente de Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC), com o melhor Ford Fiesta WRC, o de Teemu Suninen a surgir no quinto lugar, na frente dos seu colega de equipa, Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC).

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) foi um dos que melhorou o registo na segunda passagem e com isso subiu para sétimo.

Já Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) caiu de sexto para oitavo, enquanto Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) terminou o shakedown em nono na frente de Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC).

Como sempre, o shakedown serve essencialmente para os adeptos verem os carros – e depois de dois meses sem ralis, estes estão ávidos – e também para os pilotos e equipas perceberem se tudo está a funcionar bem com estes. Normalmente, e este shakedown não é exceção, o piso de hoje pouco terá a ver com os de amanhã ainda por cima sendo à noite.

Portanto, a ordem que aqui vemos pode ser bem diferente.

Contudo, há uma nota curiosa. Estão Ogier, Neuville, Evans e Tanak nos quatro primeiros lugares e são precisamente estes pilotos que parecem preparar-se para surgir mais vezes na frente durante as provas do campeonato. Só que neste rali, há um nome que agora ficou em nono e amanhã não nos admirávamos que ficasse lá bem à frente: Sébastien Loeb.