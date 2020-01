WRC, Rali de Monte Carlo, PE12: Três equipas separadas por 6.4s Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a última especial deste dia de Rali de Monte Carlo. A dupla do Hyundai venceu no dia de hoje três das quatro especiais, ficando neste PEC12 com 4.6s de vantagem para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram os segundos classificados, apesar de um pequeno momento desporto AutoSport desporto/wrc-rali-de-monte-carlo-pe12-tres-equipas_5e2c5e5e979f2f128ddb1d7c





Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a última especial deste dia de Rali de Monte Carlo. A dupla do Hyundai venceu no dia de hoje três das quatro especiais, ficando neste PEC12 com 4.6s de vantagem para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que foram os segundos classificados, apesar de um pequeno momento nesta especial.

Já Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram cautelosos e ficaram-se pelo terceiro lugar nesta especial, a 9.5s do tempo mais rápido.

Na geral, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) vão para o último dia de prova na liderança. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) estão a 4.9s de Evans/Martin, enquanto Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) seguem na terceira posição. Estas três duplas estão separadas por 6.4s.

Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), apesar de um pião nesta última especial do dia, ficaram em 6º. A dupla nove vezes campeã do mundo de ralis está na 4º da geral, a 2:24.3s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC).

Atrás de Loeb/Elena estão Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), sendo a melhor dupla da M-Sport Ford em quinto lugar da geral, a mais de dois minutos da liderança. Entre Loeb/Elena e Lappi/Ferm existem apenas 14.1s de diferença.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) são os sextos classificados da geral e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) são os sétimos da geral. A fechar os dez primeiros à geral estão Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Citroen C3 R5).

