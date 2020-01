WRC, Rali de Monte Carlo, PE1: Sébastien Ogier começa melhor Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) são os primeiros líderes do Rali de Monte Carlo depois de baterem Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) por 1.8s na primeira especial da prova, que estava completamente seca, num troço totalmente em asfalto, mas que pela sujidade já criou problemas a alguns. Mas já lá vamos. Elfyn desporto AutoSport desporto/wrc-rali-de-monte-carlo-pe1-sebastien-ogier_5e2a0320d617441277a550f7





Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiros, com mais um décimo que Tanak, mas bem na frente de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que reportaram algumas hesitações na fase inicial do troço devido à sujidade na estrada.



Grande tempo para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) na sua estreia com um WRC, com o quinto tempo, cedendo 10.2s para os seus companheiros de equipa.

Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) foram sextos, sete décimos mais atrás do jovem finlandês.



Semi-desastre para os homens da M-Sport, quie sofreram todos do mesmo problema. Devido ao design aerodinâmico do carro, as folhas caídas na estrada foram-se acumulando nas entradas de ar para o radiador, e a temperatura da água do motor subiu para níveis perigosos, com Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) a perder 17.1s, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), 21.6s e Gus Greensmith /ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC), 33.7s.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foi nono, a 27.2s da frente.

Ogier referiu no final que esta terá sido: “dos troços mais fáceis do fim-de-semana, estava realmente seco e podemos esperar condições mais difíceis no próximo. O final do troço foi melhor para nós, apesar de os pneus estarem muito em movimento”.

Tänak só referiu que “é um troço complicado, mas as condições foram bastante boas.” Evans disse que “podia ter sido muito melhor, mas pelo menos ainda estamos aqui!”

Neuville revelou que “estava tudo bem no início. A estrada estava muito suja, então eu fiquei um pouco confuso, às vezes, pois havia muitos cortes que eu não tinha nas notas. No final comecei a ‘perder’ os pneus, mas deo ter pneus melhores para o troço seguinte”.

