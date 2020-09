Os Mundial de Ralis é das competições motorizadas mundiais mais afetada pela pandemia de coronavírus, mas ainda assim, depois de recomeço na Estónia, esta semana realiza-se a segunda prova, quinta do ano, o Rali da Turquia. Depois do triunfo de Ott Tanak, e o ‘perder de carruagem’ para Thierry Neuville, a luta pelo título está a ficar cada vez mais interessante, e com três rondas restantes, cada vez mais ficará em ponto de ebulição. Para já, parece uma luta a três, entre Sébastien Ogier, à procura do seu sétimo título, que se mantém no topo com uma vantagem de nove pontos sobre o seu companheiro de equipa da Toyota Gazoo Racing, Elfyn Evans. Ott Tänak subiu para terceiro com vitória na Estónia, no início deste mês e o campeão em título está agora 13 pontos atrás de Ogier. E já só há 90 pontos em jogo nas provas da Turquia, Itália e Bélgica.

Ainda não se podem excluir Kalle Rovanperä e Thierry Neuville. Estão a 24 e 37 pontos respetivamente da liderança, sendo que uma eventual vitória na Turquia poderia reacender as suas esperanças.

Até aqui, quatro provas e quatro vencedores diferentes mostram quão imprevisível está o campeonato de pilotos deste ano. Neuville conseguiu o seu sucesso em Monte-Carlo, no longínquo janeiro, antes de Evans vencer na Suécia. Ogier obteve a sua primeira vitória para a Toyota no México, enquanto Tänak celebrou um sucesso especial em casa, na Estónia. Será que em Marmaris teremos um quinto nome na lista de honra de 2020? Poderá Rovanperä tornar-se o mais jovem piloto de sempre a ganhar uma ronda do WRC? Será que Sébastien Loeb vai voltar atrás no tempo uma vez mais? Ou será que a Esapekka Lappi ou Teemu Suninen da M-Sport, aproveitarão bem o ‘tanque’ que é o ford Fiesta WRC?

Nos construtores, apenas cinco pontos separam a líder Toyota dos atuais campeões, Hyundai Motorsport e quaisquer erros nesta altura da época poderão abalar gravemente as esperanças de qualquer um deles.

Sébastien Loeb está de volta ao plantel da Hyundai. Qualquer hipótese de ver o piloto mais bem sucedido da história dos ralis em ação não é de relevar, mas podemos estar a ficar sem muitas mais oportunidades. Por isso, há que desfrutar ao máximo. Daqui a muitos anos, podemos dizer que testemunhámos história a fazer-se e neste particular, quanto a Loeb já lá vão quase 20 anos de WRC.



Por fim, os troços turcos são duros, mas as paisagens das montanhas à volta de Marmaris são deslumbrantes. Seja como for não vai ser um passeio fácil. Temperaturas que se aproximam dos 30°C irão testar os homens e as máquinas ao máximo, enquanto as pistas de terra cheias de pedras normalmente criam problemas em abundância. O drama é garantido!