O Shakedown do Rali da Suécia mais parece um troço do Rali da Finlândia, no inverno, mas sem neve. Já não é a primeira vez que sucede, mas depois do rali ter sido cancelado em 2009 devido a falta de neve, este ano decidiu-se encurtar muito a prova, que vai bater o recorde da mais curta da história do WRC.

No shakedown, neve, nem vê-la, e na sua quarta passagem, Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC) é para já o mais rápido, na frente de Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Terceiro lugar para Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), ele que tamb+em realizou quatro passagens.

Contudo, houve pilotos que nem sequer a terceira realizaram, e como é habitual, o shakedown serve apenas para os adeptos verem as máquinas, e as equipas verem se as máquinas estão ‘au point’. Comparar tempo é absolutamente inútil. Só mesmo por referência, e por isso fica por dizer que depois dos três Toyota ficaram dois Hyundai, e outro Toyota no sexto lugar.

Veja a lista.