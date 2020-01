WRC, Rali da Suécia: Preparativos continuam como planeado O organização do Rali da Suécia, prova que se realiza de 13 a 16 de fevereiro está a decorrer a toda a velocidade, e apesar do recente ‘calor’ fora de época, os organizadores estão confiantes de que as atuais previsões meteorológicas, que antecipam mais frio, resultarão em estradas geladas e também alguma neve antes do desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-preparativos-continuam_5e316e925002c3127d3a8cfa





O CEO do Rali Suécia, Glenn Olsson, esteve no Rali de Monte-Carlo, falou com as principais partes interessadas, a FIA e a Promotora do WRC, bem como as equipas de fábrica, sobre as condições atuais e os vários cenários previstos e tanto a FIA como a Promotora do WRC deram o seu apoio unânime para que o Rali da Suécia se mantenha no calendário, desde que as condições meteorológicas permitissem a realização segura do evento: “Vamos reportar e consultar continuamente com a FIA e a Promotora do WRC e se o tempo se desenvolver como previsto, não vemos nenhum problema na realização do evento, como planeado”, disse Olsson.

“Infelizmente o tempo é um aspeto do rali que não podemos controlar, mas toda a nossa organização está a trabalhar arduamente para preparar outra grande edição do Rali da Suécia, tanto para os competidores como para os adeptos”, acrescentou ele.

Resta esperar que ‘S. Pedro’ não goste muito de efemérides, já que a última vez que o Rali da Suécia foi cancelado, foi há…30 anos, em 1990, precisamente devido à falta de neve. Antes disso, também não se realizou em 1974 devido à crise do petróleo. O Rali também não se realizou em 2009, mas nessa altura devido ao sistema de rotação de provas.

Convém no entanto lembrar que em 2016, foram anulados 31.6% da quilometragem do Rali da Suécia, colocando-o na história do Mundial de Ralis como o mais curto de sempre (226.48 Km). Já houve eventos com percentagens maiores de percurso competitivo anulado, por exemplo a Argentina 2007, quando violentas tempestades impediram a caravana de rumar de Buenos Aires para Villa Carlos Paz, ‘anulando’ 33.5% do percurso (248.26 km realizados). A Córsega de 2015 também foi bem afetada, com 26.3% dos troços cancelados, na Jordânia 2011 houve atrasos na chegada dos carros, devido a problemas de segurança na zona, causando 22.1% de anulações. Na China em 1999, perdeu-se 17.1% do evento. É algo que ciclicamente, acontece. Vamos esperar para ver…