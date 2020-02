WRC, Rali da Suécia, PE9: Elfyn Evans com 17.2s de avanço antes da Power Stage Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) chegam ao final do segundo dia do Rali da Suécia com 17.2s de avanço para Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), pelo que agora só com uma hecatombe, perdem o triunfo neste Rali da Suécia. O terceiro lugar pertence novamente a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-pe9-elfyn-evans-com-17-2s-_5e48047bd617441277b050f7





O terceiro lugar pertence novamente a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que foram segundos na curta super especial e com isso passaram novamente Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que vão para a Power Stage do rali apenas a 0.5s dos seus companheiros de equipa. Está a ser um rali muito positivo para a Toyota que tem três carros no Top 10, o que tem sucedido durante todo o rali.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) são quintos, a 5.4s do quarto posto de Rovanpera, mas deverão preocupar-se mais com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que estão 4.5s mais atrás. Há como se percebe ainda algumas posições que podem mudar somente com performance, já que os 21 Km de Likenas o permitem, mas vamos ver quem arrisca mais, ou menos.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) são sétimos e 10.5s de Neuville e não vão atacar os seus colegas de equipa. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) completam o top 9 e têm as suas posições definidas.

Tempos Online – CLIQUE AQUI