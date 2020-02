WRC, Rali da Suécia, PE8: Kalle Rovanperä passou Sébastien Ogier Apesar de um bom susto já perto do fim da especial, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram novamente, e com isso alargaram a margem que os separa dos ainda segundos classificados, Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que agora distam 16.9s do líder. Só fica a faltar a curta super especial de hoje desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-pe8-kalle-rovanpera-passou_5e47cefbf0a7d51282a27d9c





Apesar de um bom susto já perto do fim da especial, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram novamente, e com isso alargaram a margem que os separa dos ainda segundos classificados, Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que agora distam 16.9s do líder.

Só fica a faltar a curta super especial de hoje e duas passagens por Likenas (21.19 Km) amanhã, pelo que está tudo bem encaminhado para que Evans regresse aos triunfos. Tem sido claramente o piloto mais forte nesta prova, um evento que tem sido difícil para todos devido à falta de neve, que coloca muito mais pressão nos pneus, e no seu desgaste, mas em que o galês tem estado um degrau acima da concorrência.

Outro dado interessante desta especial foi o facto de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terem sido segundos na frente de Tanak e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), o que significa que o jovem finlandês recuperou o terceiro lugar da classificação da prova, tendo agora 1.3s de avanço para o sextúplo Campeão do Mundo de Ralis. Ter um jovem de 18 anos a fazer o seu segudo rali com um World Rally Car, a bater-se ao décimo de segundo com o seu experiente colega de equipa, é um dado muito significativo e que diz muito do potencial de Rovanpera. já houve troços em que este menos bem, por exemplo, no anterior, mas olhando para o rali como um todo, é uma prestação fantástica a todos os níveis.

Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) foram terceiros na especial e são segundos da geral, agora mais longe da frente, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) também ganharam tempo a Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), pelo que a diferena entre ambos na geral subiu agora para 4.9s.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) fez o mesmo tempo de Neuville, e está a 8.1s do seu colega de equipa. Seguem-se na classificação dos WRC, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

