WRC, Rali da Suécia, PE6: Elfyn Evans vence e destaca-se Depois de terem terminado o primeiro dia do Rali da Suécia, com uma liderança de 8.5s para os segundos classificados, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram a especial de abertura de hoje, batendo Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) por 3.2s e com isso alargaram a margem para 11.7s.





Uma grande demonstração de força por parte do galês, que está a surpreender neste seu início de história na Toyota. É verdade que perdeu o Rali de Monte Carlo já perto do fim, mas até aqui está a exercer um domínio, que sem ser total, está a permitir-lhe uma margem que começa a ser mais complicada de recuperar para os adversários.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram terceiros na especial, a 3.5s dos vencedores, mas perderam um pouco mais de tempo para o duo da frente. Quarto posto para Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), que cederam mais 5.8s. Mantêm-se na sexta posição, agora a 29.4s da frente. Está a ficar cada vez mais claro que não será fácil ao belga repetir o feito de Monte Carlo.

Quem nos está a fazer esquecer a idade que tem, e o facto deste ser apenas o seu segundo rali num World Rally Car, é Kalle Rovanperä, que com Jonne Halttunen ao lado (Toyota Yaris WRC) continua a fazer uma bela prova, e mantém, após este troço, ‘só’, Ogier atrás de si. E estamos a meio do rali.Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) foram sextos e mantiveram o quinto posto da geral face a Neuville por 1.2s.

A estrada está bem diferente de ontem, já que ao repetirem-se os mesmo troços, a terra que há por baixo da pouca neve e gelo já está um pouco ‘escavada’, e isso faz com que os pregos dos pneus se gastem mais rapidamente, o que condiciona o andamento das equipas, sendo que a diferença se irá fazer em termos de quem os gasta mais cedo ou faz ‘durar’ mais os pneus, já que todos, naturalmente, os utilizam o mais perto dos limites possível.

