Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram os mais rápidos na quarta especial do rali da Suécia. A dupla da Toyota fez um tempo de 9:02.9s. Atrás de Evans/Martin ficaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a apenas 2.6s, neste que é o segundo rali da dupla num Toyota Yaris WRC.

Terceira posição nesta especial para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que ficaram a 8.2s dos vencedores. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) fizeram o mesmo tempo, ficando com o quarto tempo mais rápido na especial.

Na PE4 já há relatos de que na segunda metade da especial neva. Concluída a especial, a classificação geral sofre algumas alterações: Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) aumentam a sua vantagem para 7.9s sobre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que ascendem à segunda posição, por troca com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC). A dupla da Hyundai encontra-se a 8.7s de Evans/Martin e a 0.8s de Rovanperä/ Halttunen.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) mantêm o quarto lugar na classificação geral, após o terceiro tempo mais rápido na especial. Já Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) continuam a ter dificuldades ao ser o primeiro carro na estrada. O belga queixou-se de falta de neve na estrada e sem linhas fez o oitavo tempo desta especial, estando na sexta posição em termos de classificação geral, a 22s da liderança e a 1.8s de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) na quinta posição.

Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC) parecem ter dado por acabado o rali da Suécia. Depois de um pião na especial anterior, o finlandês fez notar problemas no motor do Yaris WRC no fim da especial.

SS4 🇸🇪 : 10:28.9



💬 “We have a technical problem and the engine is cutting all the time – I don’t know what it is. I have to keep rebooting it and starting again. We will try to get to service but our rally is done – we’ve lost too much time.” #tgr_wrc pic.twitter.com/p1rM9teOgP