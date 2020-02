WRC, Rali da Suécia, PE3: Elfyn Evans lidera por 0.2s Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a terceira especial do Rali da Suécia, na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), batendo a dupla da Toyota por 0.9s o que significa que a liderança está agora ‘presa’ por 0.2s. Bom registo de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que voltou a ganhar desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-pe3-elfyn-evans-lidera-por_5e4671caec64cc12b38c61c1





Bom registo de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que voltou a ganhar tempo a Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) em quarto na especial, facto que lhes permitiu subir para o quinto lugar da geral, por troca com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) que fizeram uma má especial, ao perderem 8.4s. O belga caiu para sexto.



Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC) estiveram melhor nesta especial, e trocaram de posição com Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC). Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC) fex um pião e perdeu 50 segundos, enquanto Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram nonos e aproveitaram o azar de Latvala para subir para nono.

Tempos Online – CLIQUE AQUI