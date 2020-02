WRC, Rali da Suécia, PE2: Elfyn Evans é o primeiro líder Arrancou o Rali da Suécia com a especial de Hof-Finnskog 1, com 21,26km de estradas estreitas e sinuosas, que se misturam com longas retas e paisagens abertas. Troço rápido em todo o percurso, mas com vários ‘solavancos’ que exigiram muitos cuidados. Há alguma neve e gelo na estrada, mas nada de bancos de neve para desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-pe2-elfyn-evans-e-o_5e465b2640d8a912bc6313d0





Arrancou o Rali da Suécia com a especial de Hof-Finnskog 1, com 21,26km de estradas estreitas e sinuosas, que se misturam com longas retas e paisagens abertas.

Troço rápido em todo o percurso, mas com vários ‘solavancos’ que exigiram muitos cuidados. Há alguma neve e gelo na estrada, mas nada de bancos de neve para segurar os carros.

Pelo menos, os pneus não sofreram tanto pelo contacto no piso de terra, pois há gelo e neve suficiente para estes serem eficientes.

Um troço escorregadio, com muitas mudanças de aderência, pois não é claramente um troço de neve e gelo, mas também não é de terra, bem longe disso.

Os primeiros líderes da prova são Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que bateram Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), por 1.1s, com o galês a liderar um rali este ano pelo segundo rali consecutivo.

Terceiro lugar para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que distaram 2.0s de Evans.

Quarto tempo para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que fizeram menos 1.5s que Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC). O melhor Ford foi o de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC), em sextos a 6.3s.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) ficaram colocados logo a seguir, a 8.2s na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 Coupe WRC), que cederam 9.4s a abrir.

De regresso, Jari-Matti Latvala/Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC) foram nonos a 11.9s. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram 10º a 13.1s

Tempos Online – CLIQUE AQUI