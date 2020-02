WRC, Rali da Suécia, PE11: Elfyn Evans vence rali. Kalle Rovanperä o mais rápido na PowerStage Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) venceram o Rali da Suécia. A dupla da Toyota venceu com uma vantagem de 12.7s para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC). Na última posição do pódio ficaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a 20.2s da liderança. A dupla da Toyota conquistou o seu primeiro pódio no desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-pe11-elfyn-evans-vence_5e493495b34dee12adb9cfa0





Na última posição do pódio ficaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a 20.2s da liderança. A dupla da Toyota conquistou o seu primeiro pódio no WRC, apenas na segunda prova no patamar mais alto dos ralis.

Na última posição do pódio ficaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a 20.2s da liderança. A dupla da Toyota conquistou o seu primeiro pódio no WRC, apenas na segunda prova no patamar mais alto dos ralis.

Já na PowerStage, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) venceram com um tempo de 10:55.1s, com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) em segundo, a 3.7s. Terceiro tempo mais rápido para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 3.9s.

Resultados da Power Stage do Rali da Suécia

