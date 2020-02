WRC, Rali da Suécia: Dava uma bela prova de terra… Apesar da organização do Rali da Suécia e da FIA manterem um discurso muito ponderado a verdade é que a próxima prova do Mundial de Ralis está com graves problemas para resolver, já que boa parte dos troços estão como se pode ver nas imagens. Estas fotos são de hoje, das especiais 10/13, perto de desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-dava-uma-bela-prova-de_5e370030ab112512a5ab7212





Apesar da organização do Rali da Suécia e da FIA manterem um discurso muito ponderado a verdade é que a próxima prova do Mundial de Ralis está com graves problemas para resolver, já que boa parte dos troços estão como se pode ver nas imagens. Estas fotos são de hoje, das especiais 10/13, perto de Hagfors. A partir daqui, das duas, uma, ou o tempo muda drasticamente ou a prova prevista realizar-se de 13 a 16 de fevereiro irá ser um rali de terra, quanto muito, alguma lama. Como a Michelin resolve a questão dos pneus, não se sabe muito bem, mas a FIA tem uma decisão para tomar amanhã e não deverá ser nada fácil.

Mesmo que o tempo piore muito, são precisas temperaturas bem negativas, durante muito tempo, para o gelo se formar por cima do piso de terra e depois resta esperar que neve por cima. Tal como já referimos num artigo anterior, resta esperar que ‘S. Pedro’ não goste muito de efemérides, já que a última vez que o Rali da Suécia foi cancelado, foi há…30 anos, em 1990, precisamente devido à falta de neve.

Se pensarmos que este tipo de coisas está a acontecer cada vez mais vezes na prova sueca, se calhar não era mal pensado a organização do Rali da Suécia fazer um acordo com os organizadores do Rali do Ártico, pois aí, é bem mais difícil a neve faltar, ainda que não sabemos se a zona tem ‘arcaboiço’ hoteleiro para receber a caravana do WRC. Mais uma vez, vamos esperar para ver o que resolve a FIA amanhã.

Fotos ‎Niclas Säker‎/Rali Suecia 2020