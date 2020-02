WRC: Rali da Suécia avança… Está confirmada a realização do Rali da Suécia, próxima prova do Mundial de Ralis. Tal como já sucedeu em 2016 – com a decisão a ser tomada durante o evento – desta feita e após inspeção da FIA foi decidido que a prova se realiza com menos oito troços do que o previsto, com o desporto AutoSport desporto/wrc-rali-da-suecia-avanca_5e3a9498c935e512939b37ee





Está confirmada a realização do Rali da Suécia, próxima prova do Mundial de Ralis. Tal como já sucedeu em 2016 – com a decisão a ser tomada durante o evento – desta feita e após inspeção da FIA foi decidido que a prova se realiza com menos oito troços do que o previsto, com o rali a ter apenas 180 km de especiais cronometradas.

Depois de temperaturas anormalmente quentes na região de Värmland na Suécia bem como do outro lado da fronteira, na Noruega, o delegado desportivo da FIA para os Ralis, Timo Rautiainen, inspecionou os troços, e após discussão com os organizadores do Rali da Suécia, a FIA, o Promotor do WRC e as equipas de fábrica, chegou-se a um consenso quanto ao percurso que não estava ‘impróprio’ para se lá correr.

O rali terá ação competitiva em todos os quatro dias, conforme originalmente programado, mas com um itinerário fortemente modificado. Assim, o novo itinerário terá cerca de 180 km de provas especiais de classificação, e já está assente que serão atribuídos pontos totais para o campeonato.

O rali arranca na noite de quinta-feira com a tradicional cerimónia de partida na pista de cavalos de Karlstad. Na sexta-feira os concorrentes rodam nos troços noruegueses de Hof-Finnskog e Finnskogen bem como em Nyckelvattnet, já do lado da Suécia. O dia ficará completo pelo torço de Torsby Sprint. O sábado terá um percurso idêntico e duas passagens pelo troço de Likenas completarão o evento, no domingo. A segunda passagem será a Power Stage: “É fantástico poder confirmar que o Rali Suécia vai avançar”, disse o CEO do evento, Glenn Olsson.

“Muitas pessoas têm trabalhado muito nos últimos dias para que pudéssemos chegar a este ponto, e estou também muito feliz pelos adeptos, telespectadores e concorrentes, pois vão poder desfrutar de uma das provas mais espetaculares do WRC. Vamos receber os adeptos nas florestas, como planeado”, disse.