As rondas da Nova Zelândia e do Japão, do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), parecem estar mais distantes de se realizaram. De acordo com o motorsport.com, razões económicas e logísticas parecem estar na linha da frente para um possível cancelamento.

A época de 2020 do Campeonato do Mundo de Ralis teve até agora três rondas realizadas, com a pandemia coronavírus a provocar adiamentos e cancelamentos (Rali de Portugal).

Agora, as rondas da Nova Zelândia e do Japão parece estar prestes a ser canceladas, com as equipas a não quererem viajar até ao outro lado do mundo, Nova Zelândia, em plena pandemia. O caso é semelhante para o Rali Japão, outro evento do WRC que regressa ao Campeonato.

Agora, o WRC irá completar o estudo da situação, com a decisão do Rali da Nova Zelândia a ser tomado no final de maio, enquanto a decisão sobre o Rali do Japão a não ter data ainda. Juntamente com estes eventos, o Rali da Finlândia também deve ser adiado para setembro ou outubro, atrasando ainda mais o recomeço da temporada de 2020 do Campeonato Mundial de Ralis.