A FIA e o Promotor do WRC continuam a monitorizar ativamente a situação mundial e individual de cada um dos países pertencentes ao WRC no que ao Covid-19 diz respeito, sendo por isso possível fazer um ponto de situação relativo às provas de 2020.

Como se sabe, o Rali da Argentina foi adiado, a fronteiras do país continuam fechadas e existe quarentena obrigatória aos habitantes do país. Restrições governamentais significam que qualquer data reprogramada não é possível até, pelo menos ao quarto trimestre de 2020.

O Rali de Portugal foi, como se sabe, cancelado para 2020, o Rali da Sardenha foi adiado, o país permanece em Estado de emergência, a circulação de e para a Sardenha está restringida e o acesso às famílias é permitido desde 4 de maio. Haverá uma ligeiro alívio das restrições a partir de 1 de junho.

Quanto ao Rali Safari, o planeamento continua, o governo pretende levar o máximo tempo possível para avaliar a oportunidade de realizar a prova, e neste momento as fronteiras fecharam 30 dias. Nenhum estrangeiro é autorizado a entrar no país e haverá uma atualização do governo em 15 de maio, que coincide com a decisão do movimento de frete marítimo.

No Rali da Finlândia, o planeamento da prova continua, as reuniões em massa estão proibidas até o final de julho, a circulação dentro e fora do espaço Schengen está restrita e a reavaliação do status do evento será feita em junho. O adiamento da prova para setembro/outubro está a ser considerado.

No Rali da Nova Zelândia o planeamento também continua, as fronteiras estão fechadas, a reavaliação do status do evento será feito no final de maio, mas a recente decisão da anulação do Campeonato da Nova Zelândia de ralis não são boas notícias para a prova do WRC, que pode seguir o mesmo caminho, numa país que não está a facilitar ao mínimo a luta contra a pandemia.

No Rali da Turquia, o planeamento da prova continua, há um bloqueio limitado, mas apenas nas principais cidades, o transporte de e para Itália é restrito. Nos rali da Alemanha, Gales/Grã-Bretanha e Japão o planeamento continua, pois é demasiado cedo para resoluções, sendo preferível esperar pelo avanço da pandemia, até ser necessário tomar decisões quanto a essas provas.