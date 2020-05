A atual determinação do governo finlandês diz que até ao fim de junho não irá permitir ‘ajuntamentos’ de mais de 500 pessoas, o que inicialmente deixou o Rali da Finlândia em boa posição para se realizar, mas nos últimos dias surgiram novas informações: Essa determinação será revista no início de junho e tudo pode mudar.

Assim, segundo o comissário desportivo do Rali da Finlândia, Kai Tarkiainen, o destino do rali finlandês não será conhecido em junho. Segundo rumores, não só a Finlândia está em risco, o Rali do Quénia e o da Nova Zelândia também estão.

“Não somos os únicos em espera. Existem uma série de eventos e festivais programados para o início de agosto na Finlândia. O estádio de Helsínquia, por exemplo, está a reabrir após a remodelação. Continuamos à espera de notícias do governo, mas, quando isto começou, dissemos que tomaríamos uma decisão até meados de junho, para bem dos concorrentes.”